Пащенко Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пащенко Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.05.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1956

Сын: Пащенко Анатолий Георгиевич

Мать ребёнка: Пащенко Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пащенко Акулина

Смерть
?.05.1982
Похороны
Неизвестно
захарово
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