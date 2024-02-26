Пащенко Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.05.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.01.1956
Сын: Пащенко Анатолий Георгиевич
Мать ребёнка: Пащенко Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пащенко Акулина
Смерть
?.05.1982
Похороны
Неизвестно
захарово