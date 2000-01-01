Деменьева Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деменьева Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1817 по 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1817 по 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Афонский Петр Степанович

Отец ребёнка: Степан Иванович Афонский

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Семендяева Ефросиния Степановна

Отец ребёнка: Степан Иванович Афонский

Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Афонский Василий Степанович

Отец ребёнка: Степан Иванович Афонский

Рождение ребёнка
27.05.1856 ст.

Сын: Афонский Иван Степанович

Отец ребёнка: Степан Иванович Афонский

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Иванович Афонский

Смерть
Неизвестно
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