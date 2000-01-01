Деменьева Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1817 по 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1817 по 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Степан Иванович Афонский
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Семендяева Ефросиния Степановна
Отец ребёнка: Степан Иванович Афонский
Рождение ребёнка
1851 ст.
Сын: Афонский Василий Степанович
Отец ребёнка: Степан Иванович Афонский
Рождение ребёнка
27.05.1856 ст.
Отец ребёнка: Степан Иванович Афонский
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно