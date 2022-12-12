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Пётр

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Место рождения

Логинково, Ликургская волость, Буйский уезд

Дата рождения

1807

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

1773 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1823 г.р.

Дети

1846 г.р.
1848 г.р.

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Луппа

Мать: не указана

Логинково, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Аксиния

Логинково, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Фёкла

Мать ребёнка: Аксиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксиния

Смерть
1853
Логинково, Ликургская волость, Буйский уезд
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