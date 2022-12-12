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Пётр
Пётр
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Место рождения
Логинково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Дата рождения
1807
Дата смерти
1853
Пол
Мужской
Отец
Луппа
1773 г.р.
Мать
Не указана
Жена
Аксиния
1823 г.р.
Дети
Анна
1846 г.р.
Фёкла
1848 г.р.
Добавил:
SV
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец:
Луппа
Мать: не указана
Логинково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1846
Дочь:
Анна
Мать ребёнка:
Аксиния
Логинково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1848
Дочь:
Фёкла
Мать ребёнка:
Аксиния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Аксиния
Смерть
1853
Логинково
, Ликургская волость, Буйский уезд
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