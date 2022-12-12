Исаков Олег Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1994
Дочь: Исакова Ксения Олеговна
Мать ребёнка: Исакова Юлия Равильевна
Рождение ребёнка
02.02.2006
Мать ребёнка: Исакова Юлия Равильевна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исакова Юлия Равильевна