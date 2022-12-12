Исаков Олег Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаков Олег Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1977 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1994

Дочь: Исакова Ксения Олеговна

Мать ребёнка: Исакова Юлия Равильевна

Рождение ребёнка
02.02.2006

Сын: Исаков Борис Олегович

Мать ребёнка: Исакова Юлия Равильевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Юлия Равильевна

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