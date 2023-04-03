Анна Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Печников Петр Егоров
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Печников Петр Егоров
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Агафья Петрова
Отец ребёнка: Печников Петр Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Печников Петр Егоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно