Анна Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Карпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Печников Василий Большой

Отец ребёнка: Печников Петр Егоров

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Печников Василий Меньшой

Отец ребёнка: Печников Петр Егоров

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Агафья Петрова

Отец ребёнка: Печников Петр Егоров

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Печников Петр Егоров

Место жительства
Неизвестно
Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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