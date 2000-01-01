Грецкова (Войтишко) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грецкова (Войтишко) Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

После 1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1930

Отец: Войтишко Николай Пименович

Мать: Войтишко Анастасия Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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