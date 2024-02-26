Василий Евдокимов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1650
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: Евдоким
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Кирила Васильев (Ич)
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно