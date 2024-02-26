Василий Евдокимов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Евдокимов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1630 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Евдоким

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Кирила Васильев (Ич)

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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