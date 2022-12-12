Добровольская (Залевская) Мелания Леонардовна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1903 ст.
Рождение ребёнка
1905
Сын: Добровольский Антон Яковлевич
Отец ребёнка: Добровольский Яков Федорович
Рождение ребёнка
18.09.1906 ст.
Сын: Добровольский Юрий Яковлевич
Отец ребёнка: Добровольский Яков Федорович
Рождение ребёнка
17.10.1908 ст.
Сын: Добровольский Лука Яковлевич
Отец ребёнка: Добровольский Яков Федорович
Смерть
Неизвестно