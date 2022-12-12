Добровольская (Залевская) Мелания Леонардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобровольская (Залевская) Мелания Леонардовна

Добровольская (Залевская) Мелания Леонардовна

avatar

Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Винаровка, Київська область
Бракосочетание
17.10.1903 ст.

Муж: Добровольский Яков Федорович

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Добровольский Антон Яковлевич

Отец ребёнка: Добровольский Яков Федорович

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
18.09.1906 ст.

Сын: Добровольский Юрий Яковлевич

Отец ребёнка: Добровольский Яков Федорович

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
17.10.1908 ст.

Сын: Добровольский Лука Яковлевич

Отец ребёнка: Добровольский Яков Федорович

Винаровка, Київська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close