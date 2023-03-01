Журавлева (Кулькова) Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Кулькова) Матрёна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1798

Дата смерти

После 1833

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1798

Отец: Кульков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Журавлев Данила Корнеевич

Отец ребёнка: Журавлев Корней Петрович

Рождение ребёнка
01.02.1825

Сын: Журавлев Иван Корнеевич

Отец ребёнка: Журавлев Корней Петрович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Журавлев Михайло Корнеевич

Отец ребёнка: Журавлев Корней Петрович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Татьяна Корнеевна

Отец ребёнка: Журавлев Корней Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Корней Петрович

Смерть
После 1833
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