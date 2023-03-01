Журавлева (Кулькова) Матрёна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1798
Дата смертиПосле 1833
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1798
Отец: Кульков Иван
Рождение ребёнка
1823
Сын: Журавлев Данила Корнеевич
Отец ребёнка: Журавлев Корней Петрович
Рождение ребёнка
01.02.1825
Отец ребёнка: Журавлев Корней Петрович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Журавлев Михайло Корнеевич
Отец ребёнка: Журавлев Корней Петрович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Татьяна Корнеевна
Отец ребёнка: Журавлев Корней Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1833