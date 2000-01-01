Батт Татьяна Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1989
Сын: Батт Максим Юрьевич
Отец ребёнка: Батт Юрий Александрович
Рождение ребёнка
23.03.1992
Дочь: Батт - Кислицина Ксения Юрьевна
Отец ребёнка: Батт Юрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно