Батт Татьяна Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батт Татьяна Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1965 г.р.

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1989

Сын: Батт Максим Юрьевич

Отец ребёнка: Батт Юрий Александрович

Рождение ребёнка
23.03.1992

Дочь: Батт - Кислицина Ксения Юрьевна

Отец ребёнка: Батт Юрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батт Юрий Александрович

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