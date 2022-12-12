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Бебелин Илья Иванович

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Место рождения

Рыльково, Сонковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

31.10.1962

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Бебелин Иван Кузьмич

Мать: Анна

Рыльково, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Бебелин Василий Ильич

Мать ребёнка: Бебелина Прасковья Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1929

Сын: Бебелин Владимир Ильич

Мать ребёнка: Бебелина Прасковья Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1947

Сын: Бебелин Валерий Ильич

Мать ребёнка: Бебелина Прасковья Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бебелина Прасковья Алексеевна

Смерть
31.10.1962
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