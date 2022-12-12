Бебелин Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти31.10.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Бебелин Иван Кузьмич
Мать: Анна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Бебелина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
26.02.1929
Мать ребёнка: Бебелина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1947
Мать ребёнка: Бебелина Прасковья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.10.1962