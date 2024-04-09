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Андрей Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Назар Петрович

Мать: Васса Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852

Сын: Симеон Андреевич

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Павел Андреевич

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
29.08.1862

Дочь: Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
29.08.1866

Сын: Александр Андреевич

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

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