Андрей Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Назар Петрович
Мать: Васса Ефимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Сын: Симеон Андреевич
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Павел Андреевич
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
29.08.1862
Дочь: Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
29.08.1866
Сын: Александр Андреевич
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна