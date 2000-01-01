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Дульцев Моисей Тихонович

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Место рождения

Тарасово, Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

Между 1810 и 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1811

Отец: Дульцев Тихон Кириллович

Мать: Дульцева Фекла Яковлевна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1834 и 1835

Дочь: Осинкина Агафия Моисеевна

Мать ребёнка: Дульцева Параскева Фёдоровна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
16.11.1853

Сын: Дульцев Роман Моисеевич

Мать ребёнка: Дульцева Параскева Фёдоровна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
12.09.1858

Дочь: Вера Моисеевна

Мать ребёнка: Дульцева Параскева Фёдоровна

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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