Дульцев Моисей Тихонович
Место рожденияТарасово, Удмуртская Республика Россия
Дата рожденияМежду 1810 и 1811
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1811
Отец: Дульцев Тихон Кириллович
Мать: Дульцева Фекла Яковлевна
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1834 и 1835
Дочь: Осинкина Агафия Моисеевна
Мать ребёнка: Дульцева Параскева Фёдоровна
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
16.11.1853
Мать ребёнка: Дульцева Параскева Фёдоровна
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
12.09.1858
Дочь: Вера Моисеевна
Мать ребёнка: Дульцева Параскева Фёдоровна
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Работа или профессия
Неизвестно