Болдин (Фирсов) Вячеслав Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдин (Фирсов) Вячеслав Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1977

Отец: Болдин Сергей Борисович

Мать: Болдина Елена Георгиевна

Рождение ребёнка
07.09.1995

Дочь: Болдина Ольга Вячеславовна

Мать ребёнка: Болдина Вера Владимировна

Рождение ребёнка
28.01.2000

Сын: Болдин Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Болдина Вера Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдина Вера Владимировна

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