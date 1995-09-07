Болдин (Фирсов) Вячеслав Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1977
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1977
Отец: Болдин Сергей Борисович
Мать: Болдина Елена Георгиевна
Рождение ребёнка
07.09.1995
Дочь: Болдина Ольга Вячеславовна
Мать ребёнка: Болдина Вера Владимировна
Рождение ребёнка
28.01.2000
Сын: Болдин Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Болдина Вера Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно