Зотова (Солдатова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова (Солдатова) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1950

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1950

Отец: Солдатов Михаил Степанович

Мать: Солдатова (Чернова) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотов Юрий Алексеевич

Рождение ребёнка
14.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зотов Юрий Алексеевич

Рождение ребёнка
22.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зотов Юрий Алексеевич

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