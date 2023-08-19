Зотова (Солдатова) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зотов Юрий Алексеевич
Рождение ребёнка
22.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зотов Юрий Алексеевич