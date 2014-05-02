Татаурова (Курилова) Глафира Алфеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1938
Дата смерти02.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
04.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.01.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.05.2014