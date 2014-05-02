Татаурова (Курилова) Глафира Алфеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаурова (Курилова) Глафира Алфеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1938

Дата смерти

02.05.2014

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕТ
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Место
Комментарий
Рождение
13.01.1938

Отец: Курилов Алфей Андреевич

Мать: Курилова (Алферова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.05.2014

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