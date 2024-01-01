Санников Михаил Васильевич
Место рожденияКраса
Дата рождения01.09.1952
Дата смерти01.01.2024
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1952
Отец: Санников Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.10.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
01.01.2024
Тверь, город Тверь, Тверская область