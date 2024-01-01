Санников Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санников Михаил Васильевич

Место рождения

Краса

Дата рождения

01.09.1952

Дата смерти

01.01.2024

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1952

Отец: Санников Василий

Мать: Разумова Мария Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.10.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
01.01.2024
Тверь, город Тверь, Тверская область

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