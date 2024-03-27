Фаттахетдинов Абдулкадер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаттахетдинов Абдулкадер

Место рождения

с.Красный Остров Сеченовский р-н

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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