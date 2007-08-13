Ларин Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларин Александр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1981 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.08.2007

Дочь: Ларина Софья Александровна

Мать ребёнка: Ларина Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина Наталья Александровна

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