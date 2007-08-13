Ларин Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.08.2007
Дочь: Ларина Софья Александровна
Мать ребёнка: Ларина Наталья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно