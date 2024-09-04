Алгазина Ксения Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Сын: Алгазин Мокей Илларионович
Отец ребёнка: Алгазин Илларион Абакумович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Алгазин Потап Илларионович
Отец ребёнка: Алгазин Илларион Абакумович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Алгазин Василий Илларионович
Отец ребёнка: Алгазин Илларион Абакумович
Смерть
Неизвестно