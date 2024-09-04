Алгазина Ксения Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алгазина Ксения Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

1901 г.р.
1907 г.р.
1913 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алгазин Илларион Абакумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алгазин Илларион Абакумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алгазин Илларион Абакумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алгазин Илларион Абакумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алгазин Илларион Абакумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Илларион Абакумович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Алгазин Мокей Илларионович

Отец ребёнка: Алгазин Илларион Абакумович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Алгазин Потап Илларионович

Отец ребёнка: Алгазин Илларион Абакумович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Алгазин Василий Илларионович

Отец ребёнка: Алгазин Илларион Абакумович

Смерть
Неизвестно

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