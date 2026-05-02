Милославский Яков Иванович
мужской, родился После 1525
умер Неизвестно
ОтецМилославский Иван ФёдоровичОколо 1500 г.р.
Супруги
Милославская (Грязева) Прасковья КирилловнаНеизвестно г.р.
Дети
Милославский Юрий ЯковлевичПосле 1550 г.р.
Милославский Андрей ЯковлевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1525
Отец: Милославский Иван Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милославский Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Милославская (Грязева) Прасковья Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1550
Сын: Милославский Юрий Яковлевич
Мать ребёнка: Милославская (Грязева) Прасковья Кирилловна
Смерть
Неизвестно