Милославский Яков Иванович После 1525 — найти родственников по фамилии на Familio

Милославский Яков Иванович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился После 1525

умер Неизвестно

Отец
Милославский Иван ФёдоровичОколо 1500 г.р.
Супруги
Милославская (Грязева) Прасковья КирилловнаНеизвестно г.р.
Дети
Милославский Юрий ЯковлевичПосле 1550 г.р.
Милославский Андрей ЯковлевичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1525

Отец: Милославский Иван Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милославский Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Милославская (Грязева) Прасковья Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милославская (Грязева) Прасковья Кирилловна

Рождение ребёнка
После 1550

Сын: Милославский Юрий Яковлевич

Мать ребёнка: Милославская (Грязева) Прасковья Кирилловна

Смерть
Неизвестно

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