(Каргина) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Каргина) Мария Андреевна

(Каргина) Мария Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1914

Дата смерти

26.05.1999

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Герасимов Николай

Отец ребёнка: Герасимов Илия Иванович

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Вера Ильинична

Отец ребёнка: Герасимов Илия Иванович

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Чинаева Надежда Ильинична

Отец ребёнка: Герасимов Илия Иванович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Герасимов Иван

Отец ребёнка: Герасимов Илия Иванович

Рождение ребёнка
1953

Сын: Герасимов Василий

Отец ребёнка: Герасимов Илия Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Михаил

Отец ребёнка: Герасимов Илия Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Илия Иванович

Смерть
26.05.1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close