(Каргина) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1914
Дата смерти26.05.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Сын: Герасимов Николай
Отец ребёнка: Герасимов Илия Иванович
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Вера Ильинична
Отец ребёнка: Герасимов Илия Иванович
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Чинаева Надежда Ильинична
Отец ребёнка: Герасимов Илия Иванович
Рождение ребёнка
1951
Сын: Герасимов Иван
Отец ребёнка: Герасимов Илия Иванович
Рождение ребёнка
1953
Сын: Герасимов Василий
Отец ребёнка: Герасимов Илия Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Михаил
Отец ребёнка: Герасимов Илия Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.05.1999