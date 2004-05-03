Лопаткин Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения03.12.1927
Дата смерти03.05.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1927
Отец: Лопаткин Алексей
Мать: Лопаткина Ульяна
Рождение ребёнка
22.06.1956
Дочь: Артыкова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Лопаткина Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
27.05.1961
Дочь: Шаркова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Лопаткина Валентина Ивановна
Вокшино, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.05.2004