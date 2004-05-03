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Лопаткин Николай Алексеевич

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Место рождения

Расторопово, Сандовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

03.12.1927

Дата смерти

03.05.2004

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1927

Отец: Лопаткин Алексей

Мать: Лопаткина Ульяна

Расторопово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.06.1956

Дочь: Артыкова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Лопаткина Валентина Ивановна

Михеево, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.05.1961

Дочь: Шаркова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Лопаткина Валентина Ивановна

Вокшино, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопаткина Валентина Ивановна

Смерть
03.05.2004
Михеево, Сандовский муниципальный район, Тверская область
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