Ходакова (Ходакова) Параскева Александровна
Место рождения
Дата рождения31.10.1912
Дата смерти29.11.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1912
Рождение ребёнка
20.03.1935
Дочь: Магола Галина Демьяновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.02.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Окольничникова Татьяна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
29.11.2003
Магадан, город Магадан, Магаданская область