Ходакова (Ходакова) Параскева Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходакова (Ходакова) Параскева Александровна

Место рождения

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

31.10.1912

Дата смерти

29.11.2003

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1912

Отец: Ходаков Александр Макаров

Мать: Ходакова Екатерина Афанасьевна

Смоленщина, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
20.03.1935

Дочь: Магола Галина Демьяновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.02.1954

Сын: Ходаков Леонид Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Окольничникова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
29.11.2003
Магадан, город Магадан, Магаданская область
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