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Топорков Алексей Николаевич

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Место рождения

Правокумское, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

24.01.1937

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Правокумское, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
21.01.1964

Сын: Топорков Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Топоркова Екатерина Ивановна

Малгобек, город Малгобек, Республика Ингушетия
Бракосочетание
28.12.1964

Жена: Топоркова Екатерина Ивановна

Малгобек, город Малгобек, Республика Ингушетия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Топорков Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1977
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