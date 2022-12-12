Топорков Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.01.1937
Дата смерти1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1964
Сын: Топорков Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Топоркова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
28.12.1964
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Топорков Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1977