(Путилова) ЛИДИЯ АРИСТАРХОВНА
женский, родилась 1826
умерла 1880
ОтецПутилов АРИСТАРХ АЗАРЬЕВИЧ1792 г.р.
МатьПутилова (Хардина) ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНАОколо 1800 г.р.
Супруги
Воейков АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ1815 г.р.
Дети
Воейков ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Сын: Воейков ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: Воейков АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Смерть
1880