(Путилова) ЛИДИЯ АРИСТАРХОВНА 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

(Путилова) ЛИДИЯ АРИСТАРХОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1826

умерла 1880

Отец
Путилов АРИСТАРХ АЗАРЬЕВИЧ1792 г.р.
Мать
Путилова (Хардина) ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНАОколо 1800 г.р.
Супруги
Воейков АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ1815 г.р.
Дети
Воейков ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ1855 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Путилов АРИСТАРХ АЗАРЬЕВИЧ

Мать: Путилова (Хардина) ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воейков АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Рождение ребёнка
1855

Сын: Воейков ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: Воейков АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Смерть
1880

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