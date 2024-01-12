Кулагин Владимир Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.03.1977
Сын: Кулагин Максим Владимирович
Мать ребёнка: Кулагина София Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулагина София Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чулисова Марина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулагин Дмитрий Владимирович