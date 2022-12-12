Шорохова Агафия Никонова
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.05.1913 ст.
Рождение ребёнка
05.07.1914
Отец ребёнка: Шорохов Федор Павлович
Рождение ребёнка
17.06.1920
Сын: Шорохов Василий Федорович
Отец ребёнка: Шорохов Федор Павлович
Рождение ребёнка
01.01.1922
Сын: Шорохов Александр Федорович
Отец ребёнка: Шорохов Федор Павлович
Смерть
Неизвестно