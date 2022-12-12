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Шорохова Агафия Никонова

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Место рождения

Лысовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Лысовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.05.1913 ст.

Муж: Шорохов Федор Павлович

Рождение ребёнка
05.07.1914

Сын: Шорохов Сергей Федорович

Отец ребёнка: Шорохов Федор Павлович

Рябинки, Кириловская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
17.06.1920

Сын: Шорохов Василий Федорович

Отец ребёнка: Шорохов Федор Павлович

Рябинки, Кириловская волость, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1922

Сын: Шорохов Александр Федорович

Отец ребёнка: Шорохов Федор Павлович

Рябинки, Кириловская волость, Рославльский уезд
Смерть
Неизвестно
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