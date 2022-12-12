Мария Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1863

Сын: Понкратов Феофилакт Васильев

Отец ребёнка: Понкратов Василий Семенов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.02.1870

Сын: Понкратов Василий Васильев

Отец ребёнка: Понкратов Василий Семенов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Понкратов Василий Семенов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Понкратов Алексей Васильев

Отец ребёнка: Понкратов Василий Семенов

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Понкратов Василий Семенов

Смерть
Неизвестно
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