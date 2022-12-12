Мария Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1863
Сын: Понкратов Феофилакт Васильев
Отец ребёнка: Понкратов Василий Семенов
Рождение ребёнка
18.02.1870
Сын: Понкратов Василий Васильев
Отец ребёнка: Понкратов Василий Семенов
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Понкратов Василий Семенов
Рождение ребёнка
1878
Сын: Понкратов Алексей Васильев
Отец ребёнка: Понкратов Василий Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно