Петров 22 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров 22

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова 44

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайлов 55

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова 33

Мать ребёнка: не указана

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