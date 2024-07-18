Ксения Онисья Феодоровна
Место рожденияШумшеваши ок Ишменева, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рожденияМежду 1841 и 1843
Дата смерти14.02.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1841 и 1843
Отец: Пужадан Феодор Семенович
Мать: Анна Гавриловна
Бракосочетание
13.06.1869
Муж: Игнатий Никифорович
Рождение ребёнка
11.02.1870
Сын: Феодор Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Никифорович
Смерть
14.02.1872