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Ксения Онисья Феодоровна

Место рождения

Шумшеваши ок Ишменева, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Между 1841 и 1843

Дата смерти

14.02.1872

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1841 и 1843

Отец: Пужадан Феодор Семенович

Мать: Анна Гавриловна

Бракосочетание
13.06.1869

Муж: Игнатий Никифорович

Рождение ребёнка
11.02.1870

Сын: Феодор Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Никифорович

Смерть
14.02.1872

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