Сатонин Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатонин Алексей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.2015

Отец: не указан

Мать: Сатонина Анна Валерьевна

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