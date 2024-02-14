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Эренпрайс Руффа (Рустэм)

Место рождения

г. Баргузин,Бурят-Монгольская АССР.

Дата рождения

07.09.1909

Дата смерти

08.08.1978

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1909

Отец: Эренпрайс Исай

Мать: Эренпрайс (Крук) Этл (Анна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эренпрайс Валентина Алексеевна

Военная награда
Неизвестно
Эренпрайс Руффа Исаевич Полковник 09.09.1907 Бурят-Монгольская АССР, г. Баргузин. Сводная картотека Перечень наград Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 02.12.... Показать все
Смерть
08.08.1978

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