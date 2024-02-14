Эренпрайс Руффа (Рустэм)
Место рожденияг. Баргузин,Бурят-Монгольская АССР.
Дата рождения07.09.1909
Дата смерти08.08.1978
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1909
Отец: Эренпрайс Исай
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Эренпрайс Руффа Исаевич Полковник 09.09.1907 Бурят-Монгольская АССР, г. Баргузин. Сводная картотека Перечень наград Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 02.12.... Показать все
Смерть
08.08.1978