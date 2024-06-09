Моисеенко Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880 ст.
Сын: Моисеенко Демьян Николаевич
Мать ребёнка: Моисеенко Федора Андреевна
Рождение ребёнка
1883 ст.
Дочь: Моисеенко Устинья Николаевна
Мать ребёнка: Моисеенко Федора Андреевна
Рождение ребёнка
1885 ст.
Сын: Моисеенко Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Моисеенко Федора Андреевна
Рождение ребёнка
1890 ст.
Сын: Моисеенко Антон Николаевич
Мать ребёнка: Моисеенко Федора Андреевна
Смерть
Неизвестно