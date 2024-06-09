Моисеенко Николай Степанович 1846 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Моисеенко Николай Степанович

Место рождения

Чоповичи, Житомирська область

Дата рождения

1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 ст.

Отец: Моисеенко Степан Романович

Мать: Моисеенко (Яковенко) Магдалена Иосифовна

Чоповичи, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеенко Федора Андреевна

Рождение ребёнка
1880 ст.

Сын: Моисеенко Демьян Николаевич

Мать ребёнка: Моисеенко Федора Андреевна

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1883 ст.

Дочь: Моисеенко Устинья Николаевна

Мать ребёнка: Моисеенко Федора Андреевна

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1885 ст.

Сын: Моисеенко Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Моисеенко Федора Андреевна

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1890 ст.

Сын: Моисеенко Антон Николаевич

Мать ребёнка: Моисеенко Федора Андреевна

Чоповичи, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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