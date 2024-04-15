Коркин Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
30.05.1855 ст.
Кузьма Ферапонтович Колотов
Восприемник
17.11.1860 ст.
Наталия Климентьевна Колотова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тюменка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно