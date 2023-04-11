Яворская (Басенко) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яворская (Басенко) Анна Ивановна

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1865

Дата смерти

29.09.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
17.07.1885 ст.

Муж: Яворский Каспер Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
14.08.1886 ст.

Сын: Яворский Павел Касперович

Отец ребёнка: Яворский Каспер Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
02.01.1892 ст.

Сын: Яворский Александр Касперович

Отец ребёнка: Яворский Каспер Иванович

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
29.09.1893 ст.
Волковинцы, Хмельницька область

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