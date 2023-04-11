Яворская (Басенко) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти29.09.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.07.1885 ст.
Рождение ребёнка
14.08.1886 ст.
Сын: Яворский Павел Касперович
Отец ребёнка: Яворский Каспер Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1892 ст.
Сын: Яворский Александр Касперович
Отец ребёнка: Яворский Каспер Иванович
Смерть
29.09.1893 ст.