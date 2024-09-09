Гусева Серафима Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Гусева Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Гусев Ефим Никифорович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Гусев Егор Ефимович
Отец ребёнка: Гусев Ефим Никифорович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Гусев Ефим Никифорович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Гусева Матрена Ефимововна
Отец ребёнка: Гусев Ефим Никифорович
Смерть
Неизвестно
Умерла в 35 лет