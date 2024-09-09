Гусева Серафима Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Серафима Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Ефим Никифорович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Гусева Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Гусев Ефим Никифорович

Васильково, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Гусев Егор Ефимович

Отец ребёнка: Гусев Ефим Никифорович

Васильково, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Гусев Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Гусев Ефим Никифорович

Васильково, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Гусева Матрена Ефимововна

Отец ребёнка: Гусев Ефим Никифорович

Васильково, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Умерла в 35 лет

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