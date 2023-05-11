Ковалёва ... — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёва ...

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

П
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалёва Антонина Игнатьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веренева (Ковалёва) Надежда Игнатьевна

Отец ребёнка: Ковалёв Игнат

Смерть
Неизвестно

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