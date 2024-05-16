Шеленберг (Эннс) Юстина Абрамовна
Место рождения
Дата рождения04.10.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеленберг Елизавета Георгиевна
Отец ребёнка: Шеленберг Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеленберг Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Шеленберг Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеленберг Екатерина Георгиевна
Отец ребёнка: Шеленберг Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеленберг Андрей Георгиевич
Отец ребёнка: Шеленберг Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеленберг Яков Георгиевич
Отец ребёнка: Шеленберг Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеленберг Георгий
Смерть
Неизвестно