Шеленберг (Эннс) Юстина Абрамовна 04.10.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шеленберг (Эннс) Юстина Абрамовна

Место рождения

Богдановка

Дата рождения

04.10.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1927

Отец: Эннс Абрам Яковлевич

Мать: Эннс (Шмидт) Юстина Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеленберг Елизавета Георгиевна

Отец ребёнка: Шеленберг Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеленберг Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Шеленберг Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеленберг Екатерина Георгиевна

Отец ребёнка: Шеленберг Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеленберг Андрей Георгиевич

Отец ребёнка: Шеленберг Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеленберг Яков Георгиевич

Отец ребёнка: Шеленберг Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеленберг Георгий

Смерть
Неизвестно

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