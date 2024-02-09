Ирина Иванова 1749 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Ирина Иванова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1749 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умерла Неизвестно

Отец
Иван Иванов1715 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.

Отец: Иван Иванов

Мать: не указана

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Межищи, Муромский муниципальный район, Владимирская область

Место жительства
Неизвестно
Межищи, Муромский муниципальный район, Владимирская область

Смерть
Неизвестно

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