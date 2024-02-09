Ирина Иванова
женский, родилась 1749 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умерла Неизвестно
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.
Отец: Иван Иванов
Мать: не указана
Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Межищи, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
Неизвестно
Межищи, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно