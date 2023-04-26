Исенгулов (Багаутдинова) Гульзямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Рахимкулова Магруфа
Отец ребёнка: Исенгулов Багаутдин
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ишмухаметов Асхабьямал
Отец ребёнка: Исенгулов Багаутдин
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Искакова Гафия
Отец ребёнка: Исенгулов Багаутдин
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Сахиба
Отец ребёнка: Исенгулов Багаутдин
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Аллабердин Дине
Отец ребёнка: Исенгулов Багаутдин
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Исенгулов Багаутдин
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Исенгулов Багаутдин
Рождение ребёнка
17.03.1851
Отец ребёнка: Исенгулов Багаутдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аллабердин Диляфруз
Отец ребёнка: Исенгулов Багаутдин
Смерть
Неизвестно