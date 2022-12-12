Чернухин Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения27.01.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1889 ст.
Рождение ребёнка
01.10.1906 ст.
Сын: Чернухин Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Чернухина Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
30.09.1916 ст.
Сын: Чернухин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Чернухина Мария Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно