Чернухин Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернухин Алексей Александрович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

27.01.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1889 ст.

Отец: Чернухин Александр Алексеевич

Мать: Чернухина Александра Андреевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.10.1906 ст.

Сын: Чернухин Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Чернухина Мария Емельяновна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.09.1916 ст.

Сын: Чернухин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Чернухина Мария Емельяновна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернухина Мария Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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