Воскресенский Владимир Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти30.06.1912
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Рождение ребёнка
21.10.1877
Дочь: Вознесенская Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Посвящение в духовный сан
С 1877
священник (церковный приход- Вознесенское на Урдоме)
Рождение ребёнка
17.10.1881
Дочь: Вознесенская Мария Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
30.06.1912