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Воскресенский Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Марфино, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

1844

Дата смерти

30.06.1912

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: Воскресенская Кормская Аристарховна

Марфино, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1877

Дочь: Вознесенская Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Вознесенье, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
С 1877
Вознесенье, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
священник (церковный приход- Вознесенское на Урдоме)
Рождение ребёнка
17.10.1881

Дочь: Вознесенская Мария Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Вознесенье, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
30.06.1912
Вознесенье, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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