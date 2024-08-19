Кошелева (Чеботаева Чеботаев) Ирина Евстифеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1680
Coniuge: Ирина Евстифеевна Кошелева (nata Чеботаева)
Рождение ребёнка
Между 1680 и 1690
Рождение ребёнка
1683
Сын: Koschelew Iradion Michajlovitsch
Отец ребёнка: Кошелев Михаил Нефедович (Мефодиевич)
Рождение ребёнка
Около 1683