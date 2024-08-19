Кошелева (Чеботаева Чеботаев) Ирина Евстифеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева (Чеботаева Чеботаев) Ирина Евстифеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1680

Муж: Кошелев Михаил Нефедович (Мефодиевич)

Coniuge: Ирина Евстифеевна Кошелева (nata Чеботаева)
Рождение ребёнка
Между 1680 и 1690

Дочь: Колобова (Кошелева Кошелев) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Кошелев Михаил Нефедович (Мефодиевич)

Рождение ребёнка
1683

Сын: Koschelew Iradion Michajlovitsch

Отец ребёнка: Кошелев Михаил Нефедович (Мефодиевич)

Рождение ребёнка
Около 1683

Сын: Кошелев (Nata Koschelew) Иван Михайлович

Отец ребёнка: Кошелев Михаил Нефедович (Мефодиевич)

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