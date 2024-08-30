Боронина (Данилина-Безрукова) Агрипина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боронина (Данилина-Безрукова) Агрипина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Данилин-Безруков Кузьма Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боронин Степан (Стефан) Иванович

Рождение ребёнка
07.10.1884

Сын: Боронин Сергей Степанович

Отец ребёнка: Боронин Степан (Стефан) Иванович

Рождение ребёнка
12.12.1885

Дочь: (Боронина) Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Боронин Степан (Стефан) Иванович

Рождение ребёнка
11.08.1887

Сын: Боронин Александр Степанович

Отец ребёнка: Боронин Степан (Стефан) Иванович

Рождение ребёнка
20.07.1889

Дочь: Патрикеева (Боронина) Мария Степановна

Отец ребёнка: Боронин Степан (Стефан) Иванович

Рождение ребёнка
17.06.1891

Дочь: (Боронина) Анна Степановна

Отец ребёнка: Боронин Степан (Стефан) Иванович

Рождение ребёнка
09.04.1893

Сын: Боронин Василий Степанович

Отец ребёнка: Боронин Степан (Стефан) Иванович

Рождение ребёнка
14.10.1894

Сын: Боронин Андрей Степанович

Отец ребёнка: Боронин Степан (Стефан) Иванович

Рождение ребёнка
05.10.1897

Сын: Боронин Сергей Степанович

Отец ребёнка: Боронин Степан (Стефан) Иванович

Рождение ребёнка
08.12.1901

Дочь: Ермакова (Боронина) Анна Степановна

Отец ребёнка: Боронин Степан (Стефан) Иванович

Рождение ребёнка
03.07.1904

Дочь: (Боронина) Марфа Степановна

Отец ребёнка: Боронин Степан (Стефан) Иванович

Рождение ребёнка
28.10.1906

Дочь: (Боронина) Анастасия

Отец ребёнка: Боронин Степан (Стефан) Иванович

Смерть
Неизвестно

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