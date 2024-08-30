Боронина (Данилина-Безрукова) Агрипина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Данилин-Безруков Кузьма Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Сын: Боронин Сергей Степанович
Отец ребёнка: Боронин Степан (Стефан) Иванович
Дочь: (Боронина) Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Боронин Степан (Стефан) Иванович
Сын: Боронин Александр Степанович
Отец ребёнка: Боронин Степан (Стефан) Иванович
Дочь: Патрикеева (Боронина) Мария Степановна
Отец ребёнка: Боронин Степан (Стефан) Иванович
Дочь: (Боронина) Анна Степановна
Отец ребёнка: Боронин Степан (Стефан) Иванович
Сын: Боронин Василий Степанович
Отец ребёнка: Боронин Степан (Стефан) Иванович
Сын: Боронин Андрей Степанович
Отец ребёнка: Боронин Степан (Стефан) Иванович
Сын: Боронин Сергей Степанович
Отец ребёнка: Боронин Степан (Стефан) Иванович
Дочь: Ермакова (Боронина) Анна Степановна
Отец ребёнка: Боронин Степан (Стефан) Иванович
Дочь: (Боронина) Марфа Степановна
Отец ребёнка: Боронин Степан (Стефан) Иванович
Дочь: (Боронина) Анастасия
Отец ребёнка: Боронин Степан (Стефан) Иванович