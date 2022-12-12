Захарова Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Параскева Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1898

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Степанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1905

Сын: Захаров Илья Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Степанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1910

Сын: Захаров Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Степанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1911

Сын: Захаров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Степанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.01.1916

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Степанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Евфимий Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Степанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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