Захарова Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.07.1898
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Степанович
Рождение ребёнка
20.07.1905
Отец ребёнка: Захаров Иван Степанович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Захаров Иван Степанович
Рождение ребёнка
28.10.1911
Отец ребёнка: Захаров Иван Степанович
Рождение ребёнка
16.01.1916
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Захаров Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно