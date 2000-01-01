Индюченко Валентин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Индюченко Валентин Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.?

Отец: не указан

Мать: Индюченко Александра

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