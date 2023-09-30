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Муравьев Флегонт Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Муравьев Иван Матвеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева Афонасия Павловна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Зырянова (Муравьева ) (Муравьева) Таисья Флегонтовна

Мать ребёнка: Муравьева Афонасия Павловна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Муравьев Алексей Флегонтович

Мать ребёнка: Муравьева Афонасия Павловна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Муравьев Григорий Флегонтович

Мать ребёнка: Муравьева Афонасия Павловна

Смерть
Неизвестно

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