Муравьев Флегонт Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Муравьев Иван Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Зырянова (Муравьева ) (Муравьева) Таисья Флегонтовна
Мать ребёнка: Муравьева Афонасия Павловна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Муравьев Алексей Флегонтович
Мать ребёнка: Муравьева Афонасия Павловна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Муравьев Григорий Флегонтович
Мать ребёнка: Муравьева Афонасия Павловна
Смерть
Неизвестно