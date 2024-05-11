Арапова Пелагея Григорьевна 1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Арапова Пелагея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Арапов Григорий Иванович

Мать: Гнеушева Надежда Ивановна

Бракосочетание
03.11.1902

Муж: Рыжков Николай Полиектович

Старая Чигла, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Рыжков Порфирий Николаевич

Отец ребёнка: Рыжков Николай Полиектович

Рождение ребёнка
14.09.1906

Дочь: Рыжкова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Рыжков Николай Полиектович

Смерть
1919
Нуресиль, Целиноградский район, Акмолинская область

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