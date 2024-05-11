Арапова Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
03.11.1902
Старая Чигла, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1903
Сын: Рыжков Порфирий Николаевич
Отец ребёнка: Рыжков Николай Полиектович
Рождение ребёнка
14.09.1906
Дочь: Рыжкова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Рыжков Николай Полиектович
Смерть
1919
Нуресиль, Целиноградский район, Акмолинская область