Адамюк Эмилиан Валентиевич
Место рожденияБельск-Подляски, Польша
Дата рождения23.06.1839
Дата смерти05.09.1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.06.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бельск-Подляски, Польша
Смерть
05.09.1906
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)