Адамюк Эмилиан Валентиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАдамюк Эмилиан Валентиевич

Адамюк Эмилиан Валентиевич

avatar

Место рождения

Бельск-Подляски, Польша

Дата рождения

23.06.1839

Дата смерти

05.09.1906

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бельск-Подляски, Польша
Смерть
05.09.1906
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close